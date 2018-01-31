В Карелии суд оштрафовал женщину, обматерившую ребенка

В Муезерском районе суд привлек к административной ответственности женщину, оскорбившую несовершеннолетнего ребенка.

"Женщина, проходя мимо школы, на фоне личных неприязненных отношений к родителям ребенка, выругалась в адрес несовершеннолетней учащейся нецензурной бранью, чем оскорбила ее честь и человеческое достоинство. Указанный факт подтверждался свидетельскими показаниями граждан, находившихся в этот момент у здания школы", - рассказали в прокуратуре.

В отношении гражданки было возбуждено производство по ч.1 ст.5.61 КоАП РФ.

"Мировой судья Муезерского района согласился с выводами прокурора и 29.01.2018 привлек женщину к административной ответственности, назначив ей наказание в виде штрафа в размере 1000 рублей", - заключили в надзорном ведомстве.

Постановление суда пока не вступило в силу.