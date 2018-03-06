В Карелии суд постановил взыскать деньги с епархии, не заплатившей строителям за работу

Арбитражный суд постановил взыскать с Костомукшской епархии РПЦ (Московский патриархат) 387 тысяч рублей в пользу компании "Костомукшастрой", возводившей трапезную, но не получившей деньги.

В указанной сумме: 355 тыс. руб. – это задолженность по оплате выполненных по договору подряда работ и 32130 руб. – штрафная неустойка.

Информация по делу содержится в Решении Арбитражного суда республики от 5 марта. Все подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".