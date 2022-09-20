В Карелии суд решит судьбу двух детей, чья мать ушла в загул

Жительницу Костомукши лишат родительских прав из-за многодневных пьяных загулов.

На заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в администрации Костомукши было представлено сразу пять административных материалов в отношении матери двух несовершеннолетних детей. Женщина систематически оставляет ребятишек с посторонними, злоупотребляет спиртными напитками и по несколько дней не появляется дома. Об этом пишут в официальном паблике администрации Костомукши.

«Комиссией женщина поставлена на профилактический учет в органах системы профилактики г. Костомукша. Теперь законный представитель несовершеннолетних будет определять право на воспитание и проживание детей с отцом через Костомукшский городской суд», — говорится в сообщении администрации.

Ранее сообщалось, лишенной родительских прав женщине в Карелии вернули пятерых детей после лечения от алкоголизма.