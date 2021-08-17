В Карелии суд защитил права незаконно уволенного работника

Уволенный с Октябрьской железной дороги машинист смог отстоять свои права в суде, сообщили в УФССП Карелии.

Судебный пристав-исполнитель Межрайонного отделения УФССП России по Республике Карелия восстановил на работе сотрудника, незаконно уволенного из подразделения Октябрьской железной дороги.

Помощник машиниста электровоза был уволен из локомотивного депо Медвежья Гора. Однако суд, рассмотрев материалы дела, признал увольнение незаконным и обязал работодателя восстановить работника в соответствии с ранее занимаемой должностью.

Судебный пристав исполнитель возбудил производство и ознакомил стороны с его копиями. В результате на следующий же день организация восстановила уволенного машиниста в его должности. Права работника оказались защищены в полном объеме.