В Карелии судебный пристав арестовал автомобиль, на котором к нему приехал должник

В Питкярантском районе местный житель решил выплатить долг только после ареста его автомобиля, сообщили в УФССП Карелии.

У судебных приставов по Питкярантскому району находилось исполнительное производство о взыскании с местного жителя задолженности на сумму более 16 тыс. рублей. Пристав направил должнику постановления о возбуждении исполнительных производств. Тем не менее мер к погашению задолженности должник не предпринял. Судебный пристав вынес постановления о взыскании исполнительского сбора на сумму 6 тыс. рублей.

При выезде по месту проживания должника застать мужчину дома не удалось, но его отец пояснил, что сын находится на заработках. Поэтому повестка с требованием о явке на прием к судебному приставу была вручена ему для передачи родственнику.

Должник позвонил приставам и явился на прием. В ходе беседы сотрудник службы установил, что мужчина приехал на собственном автомобиле. Судебный пристав арестовал автомобиль. Также должника предупредили об уголовной ответственности за порчу и утрату арестованного имущества.

Оставшийся без автомобиля мужчина в течение десяти дней погасил задолженность в полном объеме, включая исполнительский сбор. В итоге арест с имущества снят, право пользования автомобилем вернулось к владельцу.