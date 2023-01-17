В Карелии судью в отставке отправят в санаторий за бюджетный счет

Верховный суд Карелии разместил заказ на путевку в санаторий «Марциальные воды» для судьи в отставке.

Верховный суд Карелии готов потратить на отдых судьи в отставке в санаторий «Марциальные воды» максимум 63840 рублей. Отдых запланирован с 4 по 18 сентября. Жить судья в отставке должен в двухместном номере не ниже «стандарт», получая определенные лечебные услуги.

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