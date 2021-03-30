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В Карелии священник поговорил о духовности с несовершеннолетними арестантами

Новости. Общество
09:18, 31 Марта 2021
фото: УФСИН России по Республике Карелия / ВК
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УФСИН по Карелии сообщило о визите священнослужителя в места содержания несовершеннолетних правонарушителей.

Настоятель Церкви Входа Господня в Иерусалим (пос. Надвоицы), иерей Игорь Егоров посетил несовершеннолетних правонарушителей, содержащихся в СИЗО-2. Священник провел духовно-нравственную беседу с арестантами. Об этом сообщает УФСИН по Карелии.

"Данное мероприятие положительно влияет на формирование мировоззрения, а также личности и нравственной опоры несовершеннолетних", - сообщили в УФСИН.

Ранее сообщалось, что осужденные в Карелии смастерили стаканчики жизни.

 

 
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