Осужденные в Карелии смастерили стаканчики жизни

С осужденными исправительного центра при ИК-7 в Сегеже проведено психокорреционное занятие деструктивного поведения, сообщили в УФСИН Карелии.

В рамках ведомственной программы социально-психологической работы с осуждёнными к принудительным работам, старший психолог отделения психологического обеспечения уголовно-исполнительной инспекции Виктория Карякина провела групповое психокоррекционное занятие.

Групповое занятие на тему "профилактика деструктивного поведения" проводилось с осуждёнными к принудительным работам, отбывающими наказание в исправительном центре при ИК-7 в Сегеже.

Особенный интерес вызвало упражнение "Стакан жизни", в котором осужденные при помощи раздаточных материалов делали свой "стаканчик жизни", ориентируясь при этом на ощущения личностных ресурсов. По итогам занятия участникам было очевидно какие ресурсы развиты хорошо, а какие недостаточно, с чем требуется поработать дальше для того чтобы жизненные силы были на высоком уровне и "стаканчик жизни " был полноценным. Подобные мероприятия помогают осужденным переосмыслить свои ценности и учат навыкам социально-положительного поведения.

Напомним, что в исправительном центре при сегежской колонии отбывает наказание бывший глава Госкомимущества Карелии Косарев, осужденный за взятки на 5 лет колонии строгого режима. В сегежу Косарев приехал из Мордовии, где ему заменили не отбытую часть наказания на принудительные работы.

В январе 2019 года петрозаводский суд признал Дениса Косарева виновным в совершении шести преступлений, преимущественно, получение взяток, и приговорил к пяти годам колонии строгого режима и 5 миллионам рублей штрафа.

С мая этого же года Денис Косарев, ранее работавший в налоговой полиции Ленинградской области и замначальника налоговой службы Петрозаводска, отбывал наказание в специализированной колонии республики Мордовия, где содержатся бывшие сотрудники правоохранительных органов.

Однако в декабре 2020 года Зубово-Полянский районный суд Мордовии, на территории которого находится эта колония, заменил Косареву не отбытую часть наказания (1 год 10 месяцев) принудительными работами, с удержанием 10% заработка в доход государства. И сейчас, по имеющейся у "Столицы на Онего" неофициальной информации из УФИЦ, Денис Косарев трудоустроен дворником в исправительном центре при сегежской колонии.