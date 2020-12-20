Пассажирка внаглую обокрала таксистку в Карелии

В Кондопожском районе пассажирка такси присвоила сумку с деньгами, принадлежавшую водителю, сообщили в МВД Карелии.

В минувшую субботу в полицию Кондопожского района обратилась 45-летняя женщина, водитель такси. Она сообщила, что у нее похитили 27 тыс. рублей, и предположила, что к этому причастна ее клиентка.

Как выяснилось, ночью женщина выполняла заказ и вспомнила, что оставила на заднем сиденье свою сумку. В ней находилась крупная сумма денег. Она попросила пассажирку передать ее, но девушка ответила, что сумку не нашла. Работница такси ей не поверила и попыталась призвать к совести, но та вышла из машины и скрылась в подъезде. Женщина отправилась за ней и обнаружила на лестничной клетке свою сумку, которая была уже пуста.

Сотрудники уголовного розыска оперативно задержали 29-летнюю подозреваемую и доставили в отдел полиции. В ходе личного досмотра у нее были обнаружены и изъяты похищенные деньги.

Возбуждено уголовное дело.