В Карелии трехлетний малыш ехал на переднем сидении без автокресла

Нарушителя остановили 17 мая на 271 км федеральной автодороги "Кола", сообщили в ГИБДД Карелии.

Сотрудники Госавтоинспекции остановили 34-летнео водителя Mitsubishi L200, который подверг опасности трехлетнего ребенка. Малыш находился в автомобиле без детского удерживающего устройства на руках у пассажира переднего сидения.

Увидев патрульный автомобиль, пассажир стал пересаживать ребенка на заднее сидение.

Водитель привлечен к административной ответственности.

Ранее водитель школьного автобуса в Карелии подверг детей опасности.