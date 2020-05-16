В Карелии трехлетний малыш ехал на переднем сидении без автокресла

Нарушителя остановили 17 мая на 271 км федеральной автодороги "Кола", сообщили в ГИБДД Карелии.
Сотрудники Госавтоинспекции остановили 34-летнео водителя Mitsubishi L200, который подверг опасности трехлетнего ребенка. Малыш находился в автомобиле без детского удерживающего устройства на руках у пассажира переднего сидения.
Увидев патрульный автомобиль, пассажир стал пересаживать ребенка на заднее сидение.
Водитель привлечен к административной ответственности.
Ранее водитель школьного автобуса в Карелии подверг детей опасности.
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