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В Карелии три школы и 51 класс закрылись на карантин

Новости. Общество
07:25, 11 Февраля 2020
фото: © Алексей Бородин/ТАСС
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Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом в республике выше эпидемического порога на 26%, сообщили в Роспотребнадзоре Карелии.

В Карелии за прошедшую неделю зарегистрировано 7371 случай заболевания ОРВИ и гриппом, сообщили в Роспотребнадзоре республики.  Болеют в основном дети и подростки. Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом выше эпидпорога на 26% отмечается за счет возрастных групп 3-6 лет, 7-14 и 15 и старше.

В Петрозаводске зарегистрировано 3786 случаев заболевания ОРВИ и гриппом. По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость среди детей и взрослых выросла на 22%.

На сегодняшний день из-за повышенной заболеваемости ОРВИ полностью закрыты школы №8, 27, 38 в Петрозаводска. Также на карантин закрылись 46 классов в 9-ти школах столицы Карелии, (лицеях №№1, 13, Академическом; школах №№11, 14, 17, 34, 37, 46), 4 класса в двух школах Костомукши и один в школе поселка Ляскеля Питкярантского района.

При обследовании больных ОРВИ и гриппом выделены вирусы гриппа: А(H1N1)09, А(H3N2), грипп В и прочие респираторные вирусы.

В этиологической структуре удельный вес вируса гриппа А(H3N2) и А(H1N1)09 составляет 50%.

Напомним, неделю назад одна школа и 33 класса в Карелии были закрыты на карантин.

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Комментарии

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новый
2020-02-11 10:44:00
А я говорил. Шастали по всяким гипербореям без носков и марлевых масок. Стиляги, блин.
Гость
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