В Карелии у поисковика Дмитриева, осужденного за педофилию, появился еще один адвокат

Осужденного за педофилию Юрия Дмитриева помимо Виктора Ануфриева из Москвы будет защищать петрозаводский адвокат Роман Масалев.

Ранее мы рассказывали о рассматриваемом с ноября прошлого года судьей петрозаводского городского суда Екатериной Хомяковой так называемого «дела Дмитриева».

Напомним, что 29 сентября 2020 года Верховный суд Карелии ужесточил историку Дмитриеву наказание до 13 лет лишения свободы за сексуальное насилие над приемной малолетней дочерью. При этом изначально городской суд Петрозаводска признал его невиновным в изготовлении детской порнографии и хранении основных частей огнестрельного оружия. Позднее Верховный суд республики отменил это решение судьи Александра Меркова и направил дело на новое рассмотрение в петрозаводский суд, которое было поручено Екатерине Хомяковой.

Повторное рассмотрение дела обвиняемого в изготовлении детской порнографии Дмитриева, когда он, по данным следствия, фотографировал обнаженной свою приемную, тогда 11-летнюю дочь, связано не только с такими фотографиями девочки. Но и с наличием в компьютере Дмитриева порнофильмов и порномультфильмов с участием подростков, которые, по показаниям свидетелей, он активно просматривал.

Как мы узнали в петрозаводском суде, 22 и 24 ноября заседания по делу Дмитриева не состоялись в связи с полученной судом от его адвоката Ануфриева информации, что он проходит реабилитацию после болезни. В результате, следующее заседание суд запланировал на 1 декабря. Самому же Дмитриеву предложили выбрать другого защитника по соглашению либо ему предоставят адвоката по назначению. В результате Дмитриев заключил соглашение с адвокатом Романом Масалевым, ранее работавшим в карельском Следкоме.