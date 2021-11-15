Судья горсуда Петрозаводска, рассматривающая «дело Дмитриева», собирается перейти на новую работу

Судья петрозаводского суда Екатерина Хомякова, которая рассматривает дело Юрия Дмитриева, планирует перейти на работу в Верховный суд Карелии.

Если Екатерина Хомякова пройдет кадровую комиссию при президенте России, тогда Владимир Путин подпишет указ о ее назначении судьей Верховного суда Карелии.

Так, 12 мая этого года квалификационная коллегия судей Карелии дала рекомендацию на должность судьи Верховного суда республики судье петрозаводского суда Екатерине Хомяковой. Необходимое согласование она получила и в Верховном суде России. Напомним, что судьей петрозаводского суда бывший сотрудник прокуратуры карельской столицы Екатерина Хомякова была назначена указом президента от 25 октября 2014 года.

С тех пор судья Хомякова рассмотрела немало серьезных уголовных дел, приговоры по которым оставила в силе апелляционная инстанция Верховного суда Карелии.

В их числе, например, вынесенный ею 16 декабря 2020 года приговор по резонансному делу экс-начальника Управления архитектуры и градостроительства петрозаводской администрации Виталия Рохманюка. За получение двух взяток он получил 9 лет колонии строгого режима и штраф в 3 миллиона рублей. После этого с четвертой попытки завершивший рассмотрение апелляционной жалобы неоднократно заявлявшего о своей невиновности Рохманюка, Верховный суд республики 3 августа оставил приговор Екатерина Хомяковой без изменений.

Сейчас Екатерина Хомякова с ноября прошлого года рассматривает так называемое «дело Дмитриева». Как мы ранее сообщали, 29 сентября 2020 года Верховный суд Карелии ужесточил историку Юрию Дмитриеву наказание до 13 лет колонии строгого режима. Его признали виновным в сексуальном насилии над приемной малолетней дочерью. Кроме того, изначально петрозаводский городской суд признал его невиновным в изготовлении детской порнографии и хранении основных частей огнестрельного оружия. Позднее Верховный суд республики отменил это решение судьи Александра Меркова и направил дело на новое рассмотрение в петрозаводский городской суд, которое было поручено Екатерине Хомяковой.

Дело по обвинению Дмитриева в изготовлении детской порнографии, когда он, по данным следствия, фотографировал обнаженной свою приемную, тогда 11-летнюю дочь, не простое. Особенно, если учесть, что его повторное рассмотрение связано не только с фотографиями обнаженной девочки, но и наличием в компьютере Дмитриева порнофильмов и порномультфильмов с участием подростков, которые, по показаниям свидетелей, он активно просматривал.

Но успеет ли рассмотреть это дело Дмитриева Екатерина Хомякова до ее возможного назначения судьей Верховного суда Карелии? Тем более, что ей только осталось заручиться поддержкой кадровой комиссии при администрации президента. После этого Владимир Путин обычно подписывает указы о назначениях судей.