В компьютере Дмитриева обнаружены порномультфильмы и порнофильмы с участием подростков

Уполномоченный по защите прав ребенка в Карелии Геннадий Сараев рассказал, почему "дело Дмитриева" в части изготовления порнографии вернули на пересмотр.

На пресс-конференции детский омбудсмен Карелии Геннадий Сараев рассказал, что в компьютере Дмитриева, осужденного за сексуальное насилие над несовершеннолетней приемной дочерью, были обнаружены порномультфильмы и порнофильмы с участием подростков.

"Помимо фотографии обнаженного ребенка, - отметил Сараев. – В компьютере Дмитриева были обнаружены порнографические фильмы и порномультфильмы, которые, по показанию свидетелей, он активно просматривал. Если раньше был не понятен мотив и те снимки обнаженного ребенка, где были видны гениталии девочки, рассматривались и представлялись стороной защиты как дневник здоровья, то сегодня уже их относят к порнографическим материалам, так как они находились рядом с порнофильмами и порномультфильмами. Здесь уже понятен мотив. Именно это стало основанием для возвращения дела по изготовлению порнографии в Петрозаводский городской суд".

Напомним, 22 июля судья городского суда Петрозаводска Александр Мерков признал Юрия Дмитриева виновным в насильственных действиях сексуального характера по отношению к несовершеннолетней приемной дочери и приговорил поисковика Дмитриева к 3, 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. При этом Дмитриев был оправдан по выдвинутым против него обвинениям в изготовлении порнографии, развратных действиях и хранении оружия.

С вынесенным приговором не согласилась ни одна сторона процесса. 29 сентября Верховный суд Карелии изучил апелляционные жалобы и представления, изменил срок наказания Юрию Дмитриеву с 3,5 лет до 13 лет, а также отменил оправдательную часть приговора и направил ее на новое рассмотрение в городской суд Петрозаводска.

Как уже не раз сообщалось, Юрий Дмитриев был задержан сотрудниками правоохранительных органов по подозрению в изготовлении детской порнографии с участием несовершеннолетней приемной дочери в декабре 2016 года. Поводом для этого послужили снимки обнаженной девочки, содержавшиеся в домашнем компьютере Дмитриева. Его адвокат Виктор Ануфриев объяснил фото необходимостью контроля за здоровьем ребенка.

В апреле 2018 года городской суд Петрозаводска оправдал Юрия Дмитриева по статьям об изготовлении детской порнографии и совершении развратных действий, но признал виновным в незаконном хранении оружия. Однако в июне того же года Верховный суд Карелии отменил это решение и направил дело Дмитриева на повторное рассмотрение, а спустя две недели исследователь репрессий был вновь задержан сотрудниками правоохранительных органов и взят под стражу по подозрению в насильственных действиях сексуального характера в отношении его приемной дочери.