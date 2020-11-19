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В компьютере Дмитриева обнаружены порномультфильмы и порнофильмы с участием подростков

Новости. Общество
12:53, 20 Ноября 2020
фото: © Столица на Онего
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Уполномоченный по защите прав ребенка в Карелии Геннадий Сараев рассказал, почему "дело Дмитриева" в части изготовления порнографии вернули на пересмотр.

На пресс-конференции детский омбудсмен Карелии Геннадий Сараев рассказал, что в компьютере Дмитриева, осужденного за сексуальное насилие над несовершеннолетней приемной дочерью, были обнаружены порномультфильмы и порнофильмы с участием подростков.

"Помимо фотографии обнаженного ребенка, - отметил Сараев. – В компьютере Дмитриева были обнаружены порнографические фильмы и порномультфильмы, которые, по показанию свидетелей, он активно просматривал. Если раньше был не понятен мотив и те снимки обнаженного ребенка, где были видны гениталии девочки, рассматривались и представлялись стороной защиты как дневник здоровья, то сегодня уже их относят к порнографическим материалам, так как они находились рядом с порнофильмами и порномультфильмами. Здесь уже понятен мотив. Именно это стало основанием для возвращения дела по изготовлению порнографии в Петрозаводский городской суд".

Напомним, 22 июля судья городского суда Петрозаводска Александр Мерков признал Юрия Дмитриева виновным в насильственных действиях сексуального характера по отношению к несовершеннолетней приемной дочери и приговорил поисковика Дмитриева к 3, 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. При этом Дмитриев был оправдан по выдвинутым против него обвинениям в изготовлении порнографии, развратных действиях и хранении оружия.

С вынесенным приговором не согласилась ни одна сторона процесса. 29 сентября Верховный суд Карелии изучил апелляционные жалобы и представления, изменил срок наказания Юрию Дмитриеву с 3,5 лет до 13 лет, а также отменил оправдательную часть приговора и направил ее на новое рассмотрение в городской суд Петрозаводска.

Как уже не раз сообщалось, Юрий Дмитриев был задержан сотрудниками правоохранительных органов по подозрению в изготовлении детской порнографии с участием несовершеннолетней приемной дочери в декабре 2016 года. Поводом для этого послужили снимки обнаженной девочки, содержавшиеся в домашнем компьютере Дмитриева. Его адвокат Виктор Ануфриев объяснил фото необходимостью контроля за здоровьем ребенка.

В апреле 2018 года городской суд Петрозаводска оправдал Юрия Дмитриева по статьям об изготовлении детской порнографии и совершении развратных действий, но признал виновным в незаконном хранении оружия. Однако в июне того же года Верховный суд Карелии отменил это решение и направил дело Дмитриева на повторное рассмотрение, а спустя две недели исследователь репрессий был вновь задержан сотрудниками правоохранительных органов и взят под стражу по подозрению в насильственных действиях сексуального характера в отношении его приемной дочери.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Бритва
2020-11-20 14:06:41
тьфу, гадость какая!

И после этого Слабунова впрягается за это ничтожество
агрекалчнутый
2020-11-20 14:05:05
Фу-фу-фу. Даже мы себе такое не позволяем. Максимум это там колготки или серьгу в ухе. Или в барбершоп сходить с друзьями. Или в сексшоп. Но это максимум.
насмешница
2020-11-20 13:46:20
От ужаса, а не от страха,
от срама, а не от стыда
насквозь взмокала вдруг рубаха,
шло пятнами лицо тогда.
А страх и стыд привычны оба.
Они вошли и в кровь, и в плоть.
Их даже
дня
умеет
злоба
преодолеть и побороть.
И жизнь являет, поднатужась,
бесстрашным нам,
бесстыдным нам
не страх какой-нибудь, а ужас,
не стыд какой-нибудь, а срам.
кир
2020-11-20 14:22:04
насмешница, вы ссылку давайте. Каких еврейских поэтов ещё знаете?
кир
2020-11-20 13:42:02
Фигурант уже неинтересен. Интересны комментарии. У части из них есть скрытая педофилия. :) Педофилов гораздо больше в обществе, чем принято считать.
Off
2020-11-20 13:40:43
Чтобы спасти свое бледное лицо ..они могут все что угодно " найти" . Видимо у обвинения здорово подгорает.
gaudealis
2020-11-20 14:09:47
Off, ну да. Спустя несколько лет "следствия" вдруг, совершенно случайно "обнаружились" порномультфильмы...
Я бы не удивился, если бы следаки залили на комп Дмитриева базу данных ФСБ, чертежи новейших путинских ракет "27 махов" и т.д., и объявили Дмитриева в намерении слить эту инфу на сторону
протестанутый
2020-11-20 13:28:44
Это он так сталинские репрессии исследовал :)
Juniper59
2020-11-20 13:15:22
Свидетели активного просмотра - это любопытно. А как просмотр вдруг оказался изготовлением? Тоже свидетели помогали?
Андрей Дубенский
2020-11-20 13:11:49
Все эти годы ничего в компе найти не могли, кроме "фото голой девочки". И вдруг - вуаля! - нашлось-таки. Копперфилд отдыхает, а тому, кто нарыл - ведро ботвиньи...
User
2020-11-20 13:32:03
Андрей Дубенский, видимо, таки, подключили компьютер к pornhub-у?
кир
2020-11-20 13:37:21
User, а тебе, сторожу в другом городе, чего надо? Сторожи и не думай о плохом. :)
Os
2020-11-20 13:11:23
Порномультфильмы? Анимэ японское смотрел?
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