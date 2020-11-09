Назначена дата начала рассмотрения "дела Дмитриева" в горсуде Петрозаводска

"Дело Дмитриева" третий раз начнут рассматривать в горсуде Петрозаводска.

Как стало известно "Столице на Онего", "дело Дмитриева" в Петрозаводском городском суде будет рассматривать судья Екатерина Хомякова. Первое заседание назначено на 24 ноября.

Ранее сообщалось, что 29 сентября Верховный суд Карелии ужесточил Дмитриеву наказание с 3,5 до 13 лет колонии строгого режима. Его признали виновным в сексуальном насилии над приемной дочерью, которой на тот момент было меньше 14 лет. Защита планирует подать кассацию на 13-летний срок в колонии.

Кроме того, изначально Петрозаводский городской суд признал его невиновным в изготовлении порнографии и хранении оружия – в этой части решение теперь отменено и отправлено на новое рассмотрение в Петрозаводский городской суд.

Напомним, 22 июля судья городского суда Петрозаводска Александр Мерков признал Юрия Дмитриева виновным в насильственных действиях сексуального характера по отношению к несовершеннолетней приемной дочери и приговорил поисковика Дмитриева к 3, 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

При этом Дмитриев был оправдан по выдвинутым против него обвинениям в изготовлении порнографии, развратных действиях и хранении оружия.

С вынесенным приговором не согласилась ни одна сторона процесса. 29 сентября Верховный суд Карелии изучил апелляционные жалобы и представления, изменил срок наказания Юрию Дмитриеву с 3,5 лет до 13 лет, а также отменил оправдательную часть приговора и направил ее на новое рассмотрение в городской суд Петрозаводска.

Как уже не раз сообщалось, исследователь сталинских репрессий Юрий Дмитриев был задержан сотрудниками правоохранительных органов по подозрению в изготовлении детской порнографии с участием несовершеннолетней приемной дочери в декабре 2016 года. Поводом для этого послужили снимки обнаженной девочки, содержавшиеся в домашнем компьютере Дмитриева. Его адвокат Виктор Ануфриев объяснил фото необходимостью контроля за здоровьем ребенка.

В апреле 2018 года городской суд Петрозаводска оправдал Юрия Дмитриева по статьям об изготовлении детской порнографии и совершении развратных действий, но признал виновным в незаконном хранении оружия. Однако в июне того же года Верховный суд Карелии отменил это решение и направил дело Дмитриева на повторное рассмотрение, а спустя две недели исследователь репрессий был вновь задержан сотрудниками правоохранительных органов и взят под стражу по подозрению в насильственных действиях сексуального характера в отношении его приемной дочери.