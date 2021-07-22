В Карелии участники магазинного побоища разнесли морозильник и разбили стекла

Местный житель и представитель Санкт-Петербурга провели схватку в магазине, в результате которой пострадали предметы интерьера.

Группа задержания Сортавальского отдела вневедомственной охраны получила вызов о срабатывании тревожной кнопки в магазине на улице Садовой. Об этом сообщает Росгвардия.

Продавец пояснила прибывшим росгвардейцам, что в помещении магазина происходит драка между двумя неизвестными. В результате конфликта были повреждены два стекла и морозильная камера.

Нарушители отказались возмещать ущерб, поскольку не могли выяснить, по чьей вине он причинен. Мужчины вели себя вызывающе и агрессивно.

Сотрудники Росгвардии доставили 30-летнего местного жителя и 22-летнего жителя Санкт-Петербурга в отделение полиции.

Ранее сообщалось, что в Карелии воришки пытались украсть из магазинов мойку и средство для стирки.