В Карелии участники проекта по фототуризму сняли уникальные кадры дикой природы (ВИДЕО)

Участники проекта «Фототуризм как инструмент охраны окружающей среды и животных» запечатлели уникальные кадры живой природы.
Спортивно-экологический клуб «Пилигрим» реализует проект «Фототуризм как инструмент охраны окружающей среды и животных». Его участники снимают на камеру мир дикой природы.
Проект реализуется при поддержке Фонда Грантов Главы Карелии.
Сюжет в условиях дикой природы сняли Надя Каргинова, Александр Воробьёв, Роман Лобанов, Александр Тюлин, Михаил Калинин, Anna Vorozhun, Татьяна Зорина, Мария Тимина, Илья Тимин.
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