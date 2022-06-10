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В Карелии участники проекта по фототуризму сняли уникальные кадры дикой природы (ВИДЕО)

Новости. Общество
12:53, 11 Июня 2022
фото: Скриншот видео, снятого участниками проекта

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Участники проекта «Фототуризм как инструмент охраны окружающей среды и животных» запечатлели уникальные кадры живой природы.

Спортивно-экологический клуб  «Пилигрим» реализует проект «Фототуризм как инструмент охраны окружающей среды и животных». Его участники снимают на камеру мир дикой природы.

Проект реализуется при поддержке Фонда Грантов Главы Карелии.

Сюжет в условиях дикой природы сняли Надя Каргинова, Александр Воробьёв, Роман Лобанов, Александр Тюлин, Михаил Калинин, Anna Vorozhun, Татьяна Зорина, Мария Тимина, Илья Тимин.

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