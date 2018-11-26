В Карелии УФАС хочет наказать банк за незаконную рекламу

Управление Федеральной антимонопольной службы по Карелии усмотрело нарушение закона о рекламе при размещении баннеров об условиях предоставления банковских кредитов в Петрозаводске.

В ходе расследования было установлено, что рекламные щиты отделены от пешеходных дорожек газоном. Ближайшее место, откуда потенциальные потребители могут прочитать весь текст, расположено на расстоянии более 20 метров, а заходить на газоны запрещают правила благоустройства.

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