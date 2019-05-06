В Карелии угнали автомобиль с "Тасманским дьяволом"

В Олонце неизвестные угнали "шестерку" с приметной аэрографией.

"Угнан автомобиль "ВАЗ-2106" в Олонце с 4 на 5 мая, - сообщается в паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии", - может быть, кто встречал, была замечена в Коткозере".

Всех, кто владеет информацией, просят сообщать по номеру 89535395459.