В Карелии улучшилась экономическая ситуация в сфере розничной торговли

Ситуация для предпринимательской деятельности в сфере розничной торговли в Карелии в IV квартале 2018 года улучшилась по сравнению с предыдущим кварталом, считают руководители торговых организаций.

Это следует из результата выборочного опроса руководителей, проведенного Карелиястатом.

Большинством респондентов экономическая ситуация в розничной торговле региона была оценена, как "благоприятная" и "удовлетворительная". Такие ответы дали 86,3% опрошенных руководителей.

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