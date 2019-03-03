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Новости. Экономика
16:01, 03 Марта 2019
фото: Валерий Поташов/Столица на Онего

"В Карелии уменьшается реальная финансовая помощь негосударственным сельхозпредприятиям"

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Гендиректор ООО "Агрокомплекс им. В.М. Зайцева" прокомментировал новую политику республиканских властей по субсидированию сельхозпроизводителей.

Руководство министерства сельского и рыбного хозяйства Карелии заявило журналистам об ужесточении требований к оказанию государственной поддержки аграриям. По словам главы ведомства Владимира Лабинова, республиканские власти собираются помогать только тем предприятиям, которые заключат соглашения с карельским Минсельхозом, предусматривающие обязательства по модернизации производства и наращиванию выпуска сельхозпродукции.

Как отметил правительственный чиновник, поводом для проведения пресс-конференции послужило письмо бывшего руководителя этого ведомства Григория Мануйлова, возглавляющего ныне агрокомплекс имени Зайцева. Экс-министр сельского хозяйства республики выразил несогласие с новой политикой субсидирования молочного производства, но, как подчеркнул Владимир Лабинов, с прежней практикой "получения денег за факт существования с последующим проеданием" в Карелии будет покончено. 

"Столица на Онего" встретилась с автором письма руководству республики и попросила Григория Мануйлова поделиться своим мнением о новом курсе карельского Минсельхоза.

"Внимательно ознакомившись с условиями и порядком предоставления субсидий и ставками на субсидируемую продукцию, я пришел к выводу, что на 2019 год нам предложен объем государственной поддержки, который намного ниже, чем в 2018 году, – рассказал генеральный директор ООО "Агрокомплекс им. В.М. Зайцева". – Мне не совсем понятно, почему при таком бюджете, выделенном на поддержку агропромышленного комплекса, в республике уменьшается реальная финансовая помощь негосударственным сельхозпредприятиям".

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