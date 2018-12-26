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Новости. Общество
17:20, 26 Декабря 2018
фото: Jacques Boissinot / THE CANADIAN PRESS

В Карелии уничтожили опасное лекарство

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Некачественные препараты были сняты с реализации и уничтожены, сообщили в Россельхознадзоре Карелии.

У оптового предприятия были отобраны образцы лекарственного препарата для ветеринарного применения "Сурфагон".

По результатам проведенных испытаний выявлено несоответствие образца препарата установленным требованиям качества по подлинности и количественному содержанию сурфагона.

Сотрудники Россельхзнадзора  уничтожили.

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