В Карелии ушла из жизни бывший руководитель регионального отделения «Союза правых сил» Наталья Мищенко

Известная в прошлом карельский политик входила в федеральный совет партии.

В Карелии ушла из жизни одна из известных в недавнем прошлом политиков, бывший руководитель регионального отделения и член федерального совета партии «Союз правых сил» Наталья Мищенко. Об этом сообщил в социальных сетях ее друг и бывший партийный соратник, экс-депутат Госдумы от СПС Артур Мяки.

«Ушла из жизни Наталья Мищенко! Замечательный, энергичный человек, чудесная мать и бабушка и надежный друг! Царствие ей небесное и вечная память!», — написал Артур Мяки.

По словам близких Натальи Мищенко, ее похороны состоятся в Петрозаводске 16 октября. Прощание пройдет в траурном зале на улице Вольной.