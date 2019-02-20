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Новости. Экономика
09:35, 20 Февраля 2019
фото: pxhere.com

В Карелии ускорился рост промышленности

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Промышленное производство в Карелии в январе выросло на 8,4% по сравнению с тем же периодом 2017 года.

В январе 2018 года аналогичный показатель составил 3,3%.

Данные приведены в отчете Карелиястата об индексах промышленного производства по основным видам экономической деятельности.

В январе 2019 года наиболее высокие темпы роста продемонстрировали обрабатывающие производства — на 23,9% по сравнению с январем 2018 года.

Подробнее читайте на "Вестях Карелии".

 

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Комментарии

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xxxxxxx
2019-02-20 09:53:54
Всё то у местного правительства растёт , только на 74 месте наш регион находится и судя по этому, не развивается вообще .
Zim
2019-02-20 10:22:00
xxxxxxx, а как Вы считаете, каким образом поавительство Карелии может влиять на рост промышленности? Что это правительство может для этого делать или не делать? Какие, на Ваш взгляд, у Правительства республики есть рычаги воздействия, котрые оно не использует для ускорения роста промышленного производства?
goo
2019-02-20 10:30:42
Zim, легко. Посмотрите на карту дорог и соотнесите информацию с рейтингом регионов. Экономически слабые территории находятся на периферии главных магистралей по направлению к Москве. Правительству необходимо пробивать вопрос строительства прямого шоссе от Петрозаводска до Моск.Обл.
goo
2019-02-20 09:46:26
Очередная игра циферками от Карелиястата. Давайте будем честными, рост ЖКХ и инфляция увеличивает проценты даже в том случае, если реальное производство не растет.
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