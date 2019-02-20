В Карелии ускорился рост промышленности

Промышленное производство в Карелии в январе выросло на 8,4% по сравнению с тем же периодом 2017 года.

В январе 2018 года аналогичный показатель составил 3,3%.

Данные приведены в отчете Карелиястата об индексах промышленного производства по основным видам экономической деятельности.

В январе 2019 года наиболее высокие темпы роста продемонстрировали обрабатывающие производства — на 23,9% по сравнению с январем 2018 года.

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