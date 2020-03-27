В Карелии условно заболевший коронавирусом депутат Доценко рассказал о заражении

Депутат Законодательного собрания республики Олег Доценко сделал официальное сообщение о своей госпитализации с подозрением на коронавирус.

Депутат Доценко заявил, что вернулся из заграничной поездки в январе. Парламентарий постоянно проживает в Москве, но симптомы заболевания он ощутил, находясь в Петрозаводске. Доценко пояснил, что обращался к врачам с жалобами на самочувствие. Заявление параламентария размещено в паблике Заксобрания республики.

"Вечером 22 марта у меня поднялась температура и я позвонил в "скорую". "Скорую" предупредил, что временно живу и работаю в Москве. Приехал в Петрозаводск и мне стало плохо, высокая температура. Меня спросили, был ли я за границей. Я ответил, что был, вернулся 9 января. Мне сказали, что тогда это не имеет значения, мы не поедем, вызывайте участкового врача. В понедельник, 23 марта, я вызвал участкового врача, сказал, что у меня температура, я приехал из Москвы, за границей ближайшее время не был. На прием приехал врач поликлиники №1 на Древлянке, которому я рассказал все то же самое, в том числе и про заграницу, что вернулся 9 января, но доктор сказал, что это не актуально. Он послушал меня, поставил бронхит, выписал антибиотики и позвал на флюорограмму на среду. На прием - в пятницу. Я до среды болел. Температура была высокая, до 39,5. По указанию врача препараты пил. В среду пришел на флюорографию, сделал ее, в пятницу пришел на прием. Флюорограмма оказалась чистая, но температура не спадала. Врач выписал мне приглашение на вторник. Я ушел домой, но в воскресенье, 29 марта, почувствовал себя крайне плохо, вызвал "скорую". Снова рассказал и про посещение за границы, и то, что я из другого города, сказал, что неделю лечусь, но не помогает, температура 39. Меня госпитализировали в республиканскую инфекционную больницу, где при оформлении я снова все повторил.

Что касается семьи, то супруга и ребенок с самого начала были изолированы. Ребенку мы никуда не разрешали ходить, жена только за продуктами ездила. Ни с кем не встречались. У семьи мазки взяты после того, как у меня диагностировали подозрение на коронавирус", - сообщил депутат.

Олег Доценко заявил, что система работы с подобными пациентами работает недостаточно слаженно, что и обернулось проблемами.

"Считаю, что у нас абсолютно нет системы управления рисками в данной ситуации, и работники пропускали мимо ушей то, что им нужно было слушать. Видимо, никто не занимается оценкой рисков, отслеживанием, созданием методик и так далее. Это мое мнение. Я считаю, если бы система была создана, то, возможно, состояние у меня было бы уже лучше. Хочу также сказать, что чувствую себя в соответствии с диагнозом «пневмония». Желаю всем крепкого здоровья, желаю внимательно относиться друг к другу. Благодарю медицинских работников, которые сейчас меня лечат. И очень важно, чтобы СМИ давали только правдивую и проверенную информацию", - заявил Доценко.

Как указано на официальном сайте карельского парламента, Олег Доценко является представителем фракции "Единая Россия". Доценко - член комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, агропромышленной политике и энергетике, а также член комитета по экономической политике в Заксобрании.

Основное место работы и занимаемая должность депутата в настоящий момент: исполнительный директор ПАО ГК "ТНС энерго" г. Москва.

Ранее сообщалось, что условно заболевший коронавирусом депутат ЗС Карелии почувствовал недомогание через несколько дней после сессии 19 марта.