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В Карелии условно заболевший коронавирусом депутат Доценко рассказал о заражении

Новости. Общество
21:24, 02 Апреля 2020
фото: Заксобрание Карелии /ВК
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Депутат Законодательного собрания республики Олег Доценко сделал официальное сообщение о своей госпитализации с подозрением на коронавирус.

Депутат Доценко заявил, что вернулся из заграничной поездки в январе. Парламентарий постоянно проживает в Москве, но симптомы заболевания он ощутил, находясь в Петрозаводске. Доценко пояснил, что обращался к врачам с жалобами на самочувствие. Заявление параламентария размещено в паблике Заксобрания республики.

"Вечером 22 марта у меня поднялась температура и я позвонил в "скорую". "Скорую" предупредил, что временно живу и работаю в Москве. Приехал в Петрозаводск и мне стало плохо, высокая температура. Меня спросили, был ли я за границей. Я ответил, что был, вернулся 9 января. Мне сказали, что тогда это не имеет значения, мы не поедем, вызывайте участкового врача. В понедельник, 23 марта, я вызвал участкового врача, сказал, что у меня температура, я приехал из Москвы, за границей ближайшее время не был. На прием приехал врач поликлиники №1 на Древлянке, которому я рассказал все то же самое, в том числе и про заграницу, что вернулся 9 января, но доктор сказал, что это не актуально. Он послушал меня, поставил бронхит, выписал антибиотики и позвал на флюорограмму на среду. На прием - в пятницу. Я до среды болел. Температура была высокая, до 39,5. По указанию врача препараты пил. В среду пришел на флюорографию, сделал ее, в пятницу пришел на прием. Флюорограмма оказалась чистая, но температура не спадала. Врач выписал мне приглашение на вторник. Я ушел домой, но в воскресенье, 29 марта, почувствовал себя крайне плохо, вызвал "скорую". Снова рассказал и про посещение за границы, и то, что я из другого города, сказал, что неделю лечусь, но не помогает, температура 39. Меня госпитализировали в республиканскую инфекционную больницу, где при оформлении я снова все повторил.
Что касается семьи, то супруга и ребенок с самого начала были изолированы. Ребенку мы никуда не разрешали ходить, жена только за продуктами ездила. Ни с кем не встречались. У семьи мазки взяты после того, как у меня диагностировали подозрение на коронавирус", - сообщил депутат.

Олег Доценко заявил, что система работы с подобными пациентами работает недостаточно слаженно, что и обернулось проблемами.

"Считаю, что у нас абсолютно нет системы управления рисками в данной ситуации, и работники пропускали мимо ушей то, что им нужно было слушать. Видимо, никто не занимается оценкой рисков, отслеживанием, созданием методик и так далее. Это мое мнение. Я считаю, если бы система была создана, то, возможно, состояние у меня было бы уже лучше. Хочу также сказать, что чувствую себя в соответствии с диагнозом «пневмония». Желаю всем крепкого здоровья, желаю внимательно относиться друг к другу. Благодарю медицинских работников, которые сейчас меня лечат. И очень важно, чтобы СМИ давали только правдивую и проверенную информацию", - заявил Доценко.

Как указано на официальном сайте карельского парламента, Олег Доценко является представителем фракции "Единая Россия". Доценко - член комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, агропромышленной политике и энергетике, а также член комитета по экономической политике в Заксобрании.

Основное место работы и занимаемая должность депутата в настоящий момент: исполнительный директор ПАО ГК "ТНС энерго"  г. Москва.

Ранее сообщалось, что условно заболевший коронавирусом депутат ЗС Карелии почувствовал недомогание через несколько дней после сессии 19 марта.

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Комментарии

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Zim
2020-04-03 00:27:05
Откуда столько злобы?
Мойша
2020-04-02 23:45:10
Таки хочу заметить,что : ни одного комментария с пожеланием выздоровления !
sergo
2020-04-02 23:08:46
Этому словоблуду так и хочется ответить - "какие депутаты, такие и системы управления рисками".
Plant
2020-04-02 22:19:14
Как я и предполагал, из ПЖиВ
Os
2020-04-02 22:17:36
Нет системы управления рисками - это ему еще повезло, что он депутат.
Ткачев
2020-04-02 22:02:55
"Видимо, никто не занимается оценкой рисков, отслеживанием, созданием методик и так далее." Вы, таскаясь по выборам, вот за это вот голосуете? Ау, Заноза, ты легимитизируешь вот это вот все. Тут мозгов не видно от слова, совсем! Будьте вы все прокляты!
Николай
2020-04-02 21:36:31
И зачем Нам нужны народные избранники, которые живут и работают в Москве??? Чей он, вскормленный и избранный народом какого района РК??? С партией то понятно!!!
Mike
2020-04-02 21:36:26
Тому, кто в тяжелом состоянии, не до комментариев! Значит здоров и может приступить к своим обязанностям!
миша
2020-04-02 21:35:59
Главное, чтобы никого из Единой России не заразил.
sergo
2020-04-02 21:33:35
Вот она , так сказать, классика жанра.
Понаехали москали в Карелию, пытаясь сбежать от вируса в Москве, и заражают тут карелов.
кир
2020-04-02 23:24:00
sergo, чего вы всегда вопите, что коренные? А как работать, так фиг. Смуглые вас везде заменили. Ну-ну, гордитесь дальше. :)
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