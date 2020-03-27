Условно заболевший коронавирусом депутат ЗС Карелии почувствовал недомогание через несколько дней после сессии

Карельский парламентарий, у которого подозревают коронавирус, находился в зале заседаний с коллегами.

Как рассказали в пресс-службе Заксобрания Карелии, сегодня, 2 апреля, в руководство парламента позвонили из Роспотребнадзора и сообщили, что четвертый условно заболевший коронавирусом, выявленный в Петрозаводске, оказался депутатом ЗС.

"У министра здравоохранения Охлопкова на странице было написано, что якобы пациент приехал из другого региона, был за границей и не сообщил, - рассказала руководитель пресс-службы Заксобрания Жанна Андросова. - Стали проверять информацию и выяснили, что человек правда был за границей, но в январе".

По словам Жанны Андросовой, последнее заседание Заксобрания было 19 марта, тогда посетителей на сессию не пустили – были только депутаты. Все предписанные Роспотребнадзором противовирусные меры были максимально соблюдены: температуру на входе всем меряли, обработка антисептиком велась, за руки не здоровались, всем желающим маски выдавались.

"Госпитализированный депутат, наш коллега, тогда на заседании был и прекрасно себя чувствовал, - сказала Андросова. – Приехал, без симптомов. Потом выяснилось, что 23 марта в Петрозаводске он пошел в поликлинику, ему сделали рентгенограмму легких, взяли мазки - и результат был отрицательный. Ему поставили ОРВИ и отправили домой под наблюдение. Вчера он почувствоавл себя плохо, и его госпитализировали".

Как сообщила руководитель пресс-службы ЗС Карелии, сейчас в парламенте все дезинфицируется, у всех депутатов взяты мазки.

Напомним, четвертый условно заболевший коронавирусом был зарегистрирован в Карелии 1 апреля. Им оказался 45-летний мужчина. Сотояние госпитализированного тяжелое.