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Условно заболевший коронавирусом депутат ЗС Карелии почувствовал недомогание через несколько дней после сессии

Новости. Общество
17:43, 02 Апреля 2020
фото: © Валерий Поташов
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Карельский парламентарий, у которого подозревают коронавирус, находился в зале заседаний с коллегами.

Как рассказали в пресс-службе Заксобрания Карелии, сегодня, 2 апреля, в руководство парламента позвонили из Роспотребнадзора и сообщили, что четвертый условно заболевший коронавирусом, выявленный в Петрозаводске, оказался депутатом ЗС.

"У министра здравоохранения Охлопкова на странице было написано, что якобы пациент приехал из другого региона, был за границей и не сообщил, - рассказала руководитель пресс-службы Заксобрания Жанна Андросова. - Стали проверять информацию и выяснили, что человек правда был за границей, но в январе".

По словам Жанны Андросовой, последнее заседание Заксобрания было 19 марта, тогда посетителей на сессию не пустили – были только депутаты. Все предписанные Роспотребнадзором противовирусные меры были максимально соблюдены: температуру на входе всем меряли, обработка антисептиком велась, за руки не здоровались, всем желающим маски выдавались.

"Госпитализированный депутат, наш коллега, тогда на заседании был и прекрасно себя чувствовал, - сказала Андросова. – Приехал, без симптомов. Потом выяснилось, что 23 марта в Петрозаводске он пошел в поликлинику, ему сделали рентгенограмму легких, взяли мазки - и результат был отрицательный. Ему поставили ОРВИ и отправили домой под наблюдение. Вчера он почувствоавл себя плохо, и его госпитализировали".

Как сообщила руководитель пресс-службы ЗС Карелии, сейчас в парламенте все дезинфицируется, у всех депутатов взяты мазки.

Напомним, четвертый условно заболевший коронавирусом был зарегистрирован в Карелии 1 апреля. Им оказался 45-летний мужчина. Сотояние госпитализированного тяжелое.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Leopol'd
2020-04-02 22:55:41
Вывод из этой гениальной статьи, что инкубационный период вируса около двух месяцев! С чем нас всех и поздравляю!!!
Даже сознательный народ сидел в самоизоляции две недели.
💐
2020-04-02 19:56:03
Интересно, как поступят с нарушителем самоизоляции. Сегодня, на пресс-конференции в К Глава занял очень жесткую позицию к нарушителям
Rmj
2020-04-02 20:35:28
????, нарушителем чего?!
Он был за границе в январе, алло
12345
2020-04-02 19:51:13
А недавно обсуждали и других высокопоставленных чиновников . Они самоизолировались?
Николай
2020-04-02 19:35:24
А, что так, без фамилии и имени? Скрытая информация? Народ доджен знать своих "героев" в лицо!!!
Кирюха непутёвый
2020-04-02 19:22:06
Теперь надо всех депутатов в отставку отправлять и самоизолировать от общества .
drug
2020-04-02 18:41:56
Он уже давно не работает в ТНС, его сменил другой депутат, который там тоже уже не работает.
Все дупутаты и аппарат находятся под подозрением, кто же теперь будет руководить Республикой.
А где он подхватил вирус ?
Николай
2020-04-02 18:17:43
Будьте законопослушны и последовательны дорогие депутаты - хором на самоизоляцию
Zim
2020-04-02 18:14:56
А если работников «ТСН Энерго Карелия» закроют на обсервацию, то не будет ли проблем со снабжением электроэнергией населения?
олег
2020-04-02 18:50:34
Zim, Думаете,что Доценко и там побывал?
Неравнодушный
2020-04-02 17:59:43
Природа имеет право на самозащиту, люди ей давно уже не в радость.
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