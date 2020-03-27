Четвертый условно заболевший коронавирусом житель зарегистрирован в Карелии – состояние тяжелое (СРОЧНО)

По информации министра здравоохранения Михаила Охлопкова, 45-летний мужчина никуда не выезжал и не имел контактов с зараженными.

Как сообщил Михаил Охлопков, в Петрозаводске зарегистрирован положительный результат теста на коронавирус у пациента, госпитализированного в Республиканскую инфекционную больницу с подозрением на пневмонию. Это результат второго теста, первый был отрицательным.

По информации министра, 45-летний житель Петрозаводска, по его словам, не выезжал за пределы Карелии, не был в контакте с заболевшими COVID-19 и гражданами, вернувшимися из-за границы.

Состояние больного тяжелое. Он находится на кислородной поддержке, не требующей применения аппарата ИВЛ. Медицинская помощь оказывается в полном объеме. Начаты противоэпидемические мероприятия по установлению контактов.