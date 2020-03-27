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Четвертый условно заболевший коронавирусом житель зарегистрирован в Карелии – состояние тяжелое (СРОЧНО)

Новости. Общество
18:25, 01 Апреля 2020
фото: Столица на Онего
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По информации министра здравоохранения Михаила Охлопкова, 45-летний мужчина никуда не выезжал и не имел контактов с зараженными.

Как сообщил Михаил Охлопков, в Петрозаводске зарегистрирован положительный результат теста на коронавирус у пациента, госпитализированного в Республиканскую инфекционную больницу с подозрением на пневмонию. Это результат второго теста, первый был отрицательным.

По информации министра, 45-летний житель Петрозаводска, по его словам, не выезжал за пределы Карелии, не был в контакте с заболевшими COVID-19 и гражданами, вернувшимися из-за границы.

Состояние больного тяжелое. Он находится на кислородной поддержке, не требующей применения аппарата ИВЛ. Медицинская помощь оказывается в полном объеме. Начаты противоэпидемические мероприятия по установлению контактов.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Вася
2020-04-01 22:42:40
«Российская власть должна держать свой народ в состоянии постоянного изумления»,
Неравнодушный
2020-04-01 22:28:34
Научный метод познания не всегда работает. Природа предлагает нам всем походить с убитыми лёгкими.
DG
2020-04-01 22:08:45
Короновирус на данный момент самая большая афера 21века!
andruh
2020-04-01 21:57:08
Ох как быстро мнения меняются,вчера только все тут орали ,что сми всё врут,мракобесие,да David.Как будто Путин и Парфёнчиков эот вирус привезли сюда,дома надо сидеть а не шляться как Навальный по Москве,назло Путину отморожу уши...
антивирус20
2020-04-01 21:52:35
Нужно вводить обязательный масочный режим...как в Ухане в свое время...так все перезаражаются. Продавцы в "Магнитах" без масок, уборка - один раз в день (30 мин.), сделаны разметки у касс, а покупатели плечом к плечу овощи и фрукты выбирают..
David
2020-04-01 21:35:40
Где комент от " КИР"?
Олег Волк
2020-04-01 21:08:22
Если в Петрозаводске нет coronavirus откуда берутся тогда условно больные
Asu
2020-04-01 20:14:21
Каждый первый здесь в комментариях специалист по технологии заражения этим вирусом. А можете ли просветить несведущего как происходит выздоровление от простейшего сезонного вируса гриппа. поэтапно от момента как кто-то кашлянул в мою сторону и до полного выздоровления.
Alex Awder
2020-04-01 19:02:50
а чего вы удивляетесь ,если есть те кто даже не имеют симптомов а они заражены.самой ужасное в этом вирусе что он очень заразен,можно заразиться даже сидя в квартире через вентиляцию или сток не имеющий воздушного кармана
а вот не надо тут разводить,"кому жить , а кому умирать"
госпитализацию и помощь неотложную будут оказывать тем кому плохо,многие болеют как при обычной простуде без осложнений и прочего,тут надо во время подбирать лечение и изолировать
закрывать надо было все еще когда люди возвращались из стран ,дело в том что нет информации о возможных вероятных местах или районах дабы в людях пробудить ответственность,если было в центре то все .....
Mike
2020-04-01 18:39:00
Ну, и как это возможно? Никуда не ездил, ни с кем не общался, больных коронавирусом в Петрозаводске нет! Как к нему вирус в таком случае попал?
prostor
2020-04-01 18:50:55
Mike, Тронул что-то потом нос почесал или глаз и привет! Коронавирус это не шутка, он очень опасный и никакой лимон с имбирём нам не поможет! И вообще вся эта брехня с интернета тоже не поможет, пока нет лекарства как и ИВЛ ов на каждую душу, поэтому лучше сидеть дома, соблюдать все меры предосторожности!
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