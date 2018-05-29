В Карелии услуги почтальона можно оплатить на дому

Почта России увеличила в Карелии число переносных почтово-кассовых терминалов, с которыми почтальоны ходят по домам клиентов для приема платежей.

Мобильный почтово-кассовый терминал представляет собой смартфон с приложением, позволяющим принимать оплату, и фискальный регистратор, выдающий чек в подтверждение совершения платежной операции. Почтальоны, операторы и начальники отделений почтовой связи перед началом применения аппаратов проходят специальные обучающие курсы, сообщают "Вести Карелии".

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