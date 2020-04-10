В Карелии установили сроки открытия навигации

Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал постановление об установлении сроков открытия навигации.

В тексте говорится, считать открытой навигацию 2020 года для плавания на маломерных судах на водных объектах в Республике Карелия, не имеющих судоходной обстановки, расположенных:в Олонецком, Лахденпохском, Питкярантском, Суоярвском, Пряжинском, Прионежском, Кондопожском, Пудожском районах, в Петрозаводске и Сортавале – с 24 апреля 2020 года.

В Медвежьегорском, Муезерском, Беломорском, Сегежском, Кемском, Калевальском, Лоухском районах Костомукше - с 1 мая 2020 года.

Ранее "Столица на Онего" сообщала, что движение на трассе "Кола" перекроют в связи с подготовкой к открытию навигации.