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В Карелии устроили свалку мусора по соседству с памятным крестом спецпереселенцам

Новости. Общество
14:57, 17 Июля 2020
фото: ©Анна Никандрова для "Столицы на Онего"
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Глава поселения утверждает, что свалка организована для временного складирования бытовых отходов.

Жители лесного карельского поселка Сергиево возмущены свалкой бытовых отходов, которую разместили по соседству с памятным крестом спецпереселенцам, основавшим этот населенный пункт. Памятный крест стоит всего в полустах метрах от свалки. На нем установлена табличка, надпись на которой гласит: "Спецпереселенцам, построившим поселок. Казачьему роду. Упокой, Господи, их души".

Как заявил "Столице на Онего" глава Челмужского сельского поселения Александр Абрамов, свалка является временной – до тех пор, пока в Сергиево не появятся площадки для мусорных контейнеров. Но Абрамов не исключил, что это место будет оборудовано для временного сбора бытовых отходов. Окончательное решение – за администрацией Медвежьегорского района, к которому относится Челмужское поселение и поселок Сергиево.

Читайте подробнее в материале "Свалка с видом на память".

 

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