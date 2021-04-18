В Карелии устроят облаву на водителей-любителей тонировки

На территории республики стартовало профилактическое мероприятие «Тонировка», сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

С 19 по 28 апреля на дорогах региона будет проходить профилактическое мероприятие «Тонировка». Сотрудники ГИБДД проведут массовые рейды на выявление нарушителей-любителей тонировки.

С начала года сотрудники Госавтоинспекции Карелии привлекли к ответственности более 530 водителей за тонирование передних боковых и лобовых стекол.

В ГИБДД обращают внимание не только на стекла, покрытые прозрачными цветными пленками, светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента, но и на предметы, закрывающие обзор с места водителя, так называемые «шторки» и «магнитные сетки».

При выявлении нарушений водителю грозит штраф в размере 500 рублей.

Госавтоинспекция Карелии напоминает, что при выявлении повторного факта управления автомобилем с «тонированными» стеклами водителя ждет штраф в размере от 500 до 1 тысячи рублей, либо административный арест до 15 суток.