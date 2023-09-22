В Карелии утвердили обвинительное заключение в отношении москвича, подозреваемого во взятке

Руководитель строительной организации привез в Карелию иностранцев без разрешения на работу.

В Лахденпохском районе Карелии утвердили обвинительное заключение в отношении 53-летнего москвича. Жителя столицы обвиняют в даче взятки в крупном размере, сообщили в прокуратуре республики.

Расследование установло, что 25 июля 2023 года мужчина лично передал руководителю миграционного пункта ОМВД России по Лахденпохскому району 60 тысяч рублей. Он рассчитывал, что за эти деньги в миграционном пункте не привлекут к ответственности иностранцев, трудившихся на стройке у москвича. Между тем, разрешение на работу в Карелии у иностранцев отсутствовало.

После вручения обвиняемому копии заключения уголовное дело будет направлено в Лахденпохский районный суд.

Ранее москвичу, обвиняемому в даче взятки, запретили общаться со свидетелем по делу.