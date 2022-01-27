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В Карелии утвержден новый перечень особо охраняемых природных территорий

Новости. Экономика
13:24, 28 Января 2022
фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

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За прошлый год в республике создана всего одна ООПТ регионального значения.

Республиканское министерство природных ресурсов и экологии утвердило новый перечень особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения по состоянию на 1 января 2022 года. Новым его можно назвать весьма условно: по сравнению со старым, действовавшим до указанной в документе даты, в этом перечне появилась лишь одна новая ООПТ, созданная властями Карелии в минувшем году. Речь идет о ландшафтном памятнике природы «Яшезеро», который находится вблизи старинного Ионо-Яшезерского монастыря в Прионежском районе.

Как отмечают карельские экологи, появление этой ООПТ никак не отразилось на динамике создания в республике особо охраняемых природных территорий, предусмотренных региональной схемой территориального планирования, которая была утверждена еще в 2007 году. «Республика все также остается субъектом федерации с одним из самых низких показателей доли ООПТ от площади региона, хотя у нас еще остались ценные территории, не взятые под охрану», – констатировала руководитель карельской природоохранной организации «СПОК» Ольга Ильина.

Читайте подробнее в статье «Край лесов, озер и волокиты».

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