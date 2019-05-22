В Карелии увековечат подвиг медсестры Великой Отечественной войны

Памятник "Медицинская сестра" установят в Сегеже в июле, сообщили в правительстве Карелии.

Заместитель Секретаря Совета безопасности Рашид Нургалиев в рамках работы Госкомиссии по подготовке к 100-летию республики посетил 21 мая в Сегеже место установки памятника, посвященного подвигам медицинских работников времен Великой Отечественной войны. Монумент уже готов. Его планируют установить около главного здания Центра культуры и досуга Сегежи после окончания благоустройства сквера в день празднования юбилея Сегежского ЦБК, в июле этого года.

Ранее сообщалось, что установка монумента – инициатива жителей Сегежи. В годы Великой Отечественной войны в Сегежском районе шли ожесточенные бои. В районе размещалось 16 госпиталей, часть из них – в городе.