В Карелии увеличат расходы на содержание бюджетников

Новости по теме
Загрузка...
Минфин Карелии заявил об увеличении расходов на оплату труда бюджетников в текущем году.
Законопроект предусматривает рост расходов государственных и муниципальных учреждений на оплату труда в 2018 году на 504 млн рублей.
При помощи этих мер Минфин планирует достичь целевых показателей реализации указов президента в бюджетной сфере с учетом прогнозируемого роста средней зарплаты по региону до 33,9 тысяч рублей в месяц.
Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
06.12.2018, 10:26
09.12.2018, 18:15
09.12.2018, 09:49
12.12.2018, 11:59
07.12.2018, 12:37
Аналитика
12.12.2018 11:35
Обществоведение
Почему жители Древлянки три дня сидели без света и виноваты ли в этом энергетики?
12.12.2018 10:49
12.12.2018 09:14
10.12.2018 15:35
07.12.2018 12:37
Чтиво
12.12.2018 13:43
Личное мнение
Помнит ли "многонациональный российский народ" о том, что является "единственным источником власти в стране"?
07.12.2018 15:50
06.12.2018 13:24
04.12.2018 16:05
Медиа
10.12.2018 10:39
Комментарии