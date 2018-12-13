В Карелии увеличат расходы на содержание бюджетников

Минфин Карелии заявил об увеличении расходов на оплату труда бюджетников в текущем году.

Законопроект предусматривает рост расходов государственных и муниципальных учреждений на оплату труда в 2018 году на 504 млн рублей.

При помощи этих мер Минфин планирует достичь целевых показателей реализации указов президента в бюджетной сфере с учетом прогнозируемого роста средней зарплаты по региону до 33,9 тысяч рублей в месяц.

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