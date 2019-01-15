В Карелии увеличили тариф на вывоз мусора из-за повышения НДС

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В 2019 году произошло увеличение размера тарифа на коммунальную услугу "обращение с ТКО".
Ранее жители многоквартирных домов платили за вывоз мусора 93,89 рублей с человека в месяц. С января текущего года эта сумма составит 95, 48 рублей.
Для тех, кто проживает в ИЖД стоимость коммунальной услуги возрастет до 86, 27 рублей с человека в месяц (ранее 84,83 рубля).
Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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