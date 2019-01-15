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Новости. Общество
11:47, 15 Января 2019
фото: Pixabay

В Карелии увеличили тариф на вывоз мусора из-за повышения НДС

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В 2019 году произошло увеличение размера тарифа на коммунальную услугу "обращение с ТКО".

Ранее жители многоквартирных домов платили за вывоз мусора 93,89 рублей с человека в месяц.  С января текущего года эта сумма составит 95, 48 рублей.

Для тех, кто проживает в ИЖД стоимость коммунальной услуги возрастет до  86, 27 рублей с человека в месяц (ранее 84,83 рубля).

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

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Realist
2019-01-15 14:18:35
ватные вести
Горожанин
2019-01-15 13:53:52
А что, разве все затраты ЖКХ подпадают под НДС?! Почему все без исключения увеличивается на 2%?!
zanoza
2019-01-15 13:42:24
Повышение тарифов на все жилищно-коммунальные услуги неизбежно! Аппетиты лобби жкх и тех кто у этой кормушки не уменьшаются, а растут с геометрической прогрессией. Нас просто ставят перед фактом, а мы всё это покорно переносим. Кушать подано , господа! Смотрите не подавитесь!
Мизантроп
2019-01-15 15:22:06
zanoza, Вы за это скакали в 91г. Это просто капитализм. Жрите, не обляпайтесь.
Михаил
2019-01-15 13:01:20
Помниться, по всем каналал гаранты конституции убеждали, что рост НДС не приведет к увеличению стоимости, продуктов, жкх и прочее. Так почему увеличивантся тариф на вывоз ТБО?!
zanoza
2019-01-15 13:35:20
Михаил, а вы ещё продолжаете верить "гарантам"? Не будьте такими наивными.
Fit G
2019-01-15 15:19:06
zanoza, А кому верить? Не надо танцевать под чужую дудку снимите шоры с глаз, не будет гаранта - не будет и государства (гарант законно избранный или у вас есть факты, а не только эмоции). Вы голодание? Так не похоже, ожирение по стране зашкаливает, интернетом пользуетесь, мобила в кармане лежит и т.д. чего скулим? Проведите сравнительный анализ с соседним государством сравните доходы и расходы особенно по ЖКХ.
German
2019-01-15 11:55:11
Скоро эту сферу захватит федеральный центр . Вчера подписан Указ о создании фед. компании " Российский экологический оператор " . Местные операторы отдыхают , все деньги уйдут в Москву , ценники будут определять они .
Владимир
2019-01-15 11:51:44
только зарплата не увеличилась
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