В Карелии увеличилось число реально работающих компаний и ИП

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Количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, ведущих финансово-хозяйственную деятельность, в Карелии выросло на 14% с 2016 по 2018 годы.
Это следует из презентации Минфина о мероприятиях по повышению доходов бюджетов муниципальных образований республики.
По данным министерства, за 3 года число реально работающих компаний и ИП в Карелии выросло почти на 4 тысячи. В результате, к концу 2018 года их количество достигло 32,8 тысячи.
Каково число юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, состоящих на налоговом учете, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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