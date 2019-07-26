В Карелии увеличилось число реально работающих компаний и ИП

Количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, ведущих финансово-хозяйственную деятельность, в Карелии выросло на 14% с 2016 по 2018 годы.

Это следует из презентации Минфина о мероприятиях по повышению доходов бюджетов муниципальных образований республики.

По данным министерства, за 3 года число реально работающих компаний и ИП в Карелии выросло почти на 4 тысячи. В результате, к концу 2018 года их количество достигло 32,8 тысячи.

Каково число юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, состоящих на налоговом учете, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".