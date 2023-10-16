В Карелии увеличилось число заболевших COVID-19

Выявили 71 заболевшего COVID-19 - это на 32 случая больше по сравнению с прошлой неделей.

За неделю со 9 по 15 октября в республике зарегистрировали 5167 случаев заболевания острыми респираторными вирусными заболеваниями.

Уровень заболеваемости выше эпидемического порога на 4,4%. В основном болеют люди от 15 лет и старше, отметили в Роспотребнадзоре Карелии.

В Петрозаводске за неделю зафиксировали 2486 случаев заболевания ОРВИ. Показатель заболеваемости ниже эпидемического порога на 23,4%.

На минувшей неделе из-за вспышек ОРВИ и гриппа закрыли 5 классов в пяти школах.

Также за прошедшую неделю специалисты выявили 71 случай заболевания COVID-19.

Кроме того, были выявлены риновирусы, сезонные коронавирусы и аденовирусы.