В Карелии увеличилось число заболевших COVID-19

Выявили 71 заболевшего COVID-19 - это на 32 случая больше по сравнению с прошлой неделей.
За неделю со 9 по 15 октября в республике зарегистрировали 5167 случаев заболевания острыми респираторными вирусными заболеваниями.
Уровень заболеваемости выше эпидемического порога на 4,4%. В основном болеют люди от 15 лет и старше, отметили в Роспотребнадзоре Карелии.
В Петрозаводске за неделю зафиксировали 2486 случаев заболевания ОРВИ. Показатель заболеваемости ниже эпидемического порога на 23,4%.
На минувшей неделе из-за вспышек ОРВИ и гриппа закрыли 5 классов в пяти школах.
Также за прошедшую неделю специалисты выявили 71 случай заболевания COVID-19.
Кроме того, были выявлены риновирусы, сезонные коронавирусы и аденовирусы.
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