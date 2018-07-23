В Карелии уволили чиновника, "забывшего" указать в декларации два автомобиля

В Олонецком районе чиновник утаил информацию об имуществе и лишился кресла, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Олонецкого района провела проверку соблюдения муниципальными служащими законодательства о противодействии коррупции.

По результатам проверки был выявлен факт представления специалистом администрации Куйтежского сельского поселения заведомо недостоверных сведений о своих доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера.

Проведенная прокуратурой сверка представленных служащим сведений с полученной от иных ведомств информацией показала, что специалист не отразил в справке о доходах наличие в собственности двух автомобилей (в том числе иностранного производства), трактора, экскаватора и двух прицепов.

В связи с выявленными нарушениями прокуратура района внесла главе администрации сельского поселения представление, которое было рассмотрено и удовлетворено.

Решением администрации муниципальный служащий уволен с работы в связи с утратой доверия.