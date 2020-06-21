В Карелии уже более 1400 человек проголосовало по поправкам в Конституцию

В Карелии в труднодоступных местностях проводится досрочное голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию.

По решению Центральной избирательной комиссии Республики Карелия досрочное голосование в труднодоступных местностях проходит с 12 по 24 июня во всех районах за исключением Петрозаводского и Костомукшского городских округов, Прионежского и Муезерского муниципальных районов. Всего с списки для досрочного голосования в труднодоступных местностях включено 5970 человек, по состоянию на 22 июня уже проголосовало 1409 человек.

Отметим, что досрочное голосование по изменению Конституции проходит в Карелии с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм.

О том, как проходило голосование в деревне Белая гора Кондопожского района, которая когда-то являлась центром добычи мрамора на севере России, - читайте здесь.