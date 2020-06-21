890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Петрозаводчане очистили набережную Варкауса от мусора (ФОТО) 1
21.06.2020 15:00
Путин заявил о возможном выдвижении на новый президентский срок 22
21.06.2020 16:08
Лиса с тремя детенышами заняла нору барсука (ФОТО) 1
21.06.2020 16:00
Еще 18 новых случаев коронавируса подтверждено в Карелии
Сегодня 08:43
"Фельдшеру на селе зачастую приходится быть и психологом"
21.06.2020 15:30
Велодорожка в парке Победы в Петрозаводске станет освещенной 3
21.06.2020 16:26

В Карелии уже более 1400 человек проголосовало по поправкам в Конституцию

Новости. Политика
13:38, 22 Июня 2020
фото: ЦИК Карелии
Загрузка...

В Карелии в труднодоступных местностях проводится досрочное голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию.

По решению Центральной избирательной комиссии Республики Карелия досрочное голосование в труднодоступных местностях проходит с 12 по 24 июня во всех районах за исключением Петрозаводского и Костомукшского городских округов, Прионежского и Муезерского муниципальных районов. Всего с списки для досрочного голосования в труднодоступных местностях включено 5970 человек, по состоянию на 22 июня уже проголосовало 1409 человек.

Отметим, что досрочное голосование по изменению Конституции проходит в Карелии с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм.

О том, как проходило голосование в деревне Белая гора Кондопожского района, которая когда-то являлась центром добычи мрамора на севере России, - читайте здесь.  

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
новый
2020-06-22 14:03:48
Шах и мат либеройдной шелупони. Женя Ульянов обеспечит явку на выборы.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
16.06.2020, 08:56
Право на повышение пенсий вернули еще одной категории пенсионеров
15.06.2020, 14:15
Ребенок утонул в Петрозаводске на глазах у матери
19.06.2020, 12:11
Союз журналистов Карелии обеспокоен закрытостью судов республики для прессы
16.06.2020, 13:27
В Петрозаводске собирают деньги на похороны утонувшей 9-летней девочки
19.06.2020, 08:29
В Санкт-Петербурге молния убила 6-летнего ребенка
15.06.2020, 09:35
Жесткая авария произошла в Петрозаводске – пострадал мужчина (ФОТО И ВИДЕО)

Аналитика

19.06.2020 12:31
Обществоведение
"Болит душа за каждого пациента"
Накануне Дня медицинского работника "Столица на Онего" побывала во врачебной амбулатории прионежского поселка Ладва-Ветка.
"Ремонт и благоустройство Петрозаводска – лучший подарок ко Дню города" 20
19.06.2020 10:33
Квартира с отделкой "под ключ" - почему это выгодно
19.06.2020 10:15
Защитники "Каменного бора" дошли до суда 10
16.06.2020 12:30
Нельзя просто промолчать 20
15.06.2020 13:00
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 12:30
Без политики
Акция от Костной клиники: лазерная победа над варикозом
Расширенные узловатые вены, боль и тяжесть в ногах.
Алексей Рогозин. Энергетик и поисковик
Сегодня 11:28
Билет в одну сторону 3
17.06.2020 11:49
архив чтиво

Медиа

Реконструкция моста через Неглинку
15.06.2020 15:15
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»