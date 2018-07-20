В Карелии в I полугодии построили 442 жилых дома

Объем строительных работ в Карелии в январе-июне 2018 года достиг 11,7 млрд. рублей, что в сопоставимых ценах в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Это следует из доклада Карелиястата "Социально-экономическое положение Республики Карелия" за январь-июнь 2018 года.

Всего в I полугодии было введено в эксплуатацию 468 зданий.

Из них 442 жилых дома, 12 коммерческих объектов, 4 промышленных, 2 административных и 8 иных зданий.

Сколько появилось торговых площадей, гостиниц и мест общественного питания, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".