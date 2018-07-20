В Карелии в I полугодии построили 442 жилых дома

По теме
Загрузка...
Объем строительных работ в Карелии в январе-июне 2018 года достиг 11,7 млрд. рублей, что в сопоставимых ценах в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Это следует из доклада Карелиястата "Социально-экономическое положение Республики Карелия" за январь-июнь 2018 года.
Всего в I полугодии было введено в эксплуатацию 468 зданий.
Из них 442 жилых дома, 12 коммерческих объектов, 4 промышленных, 2 административных и 8 иных зданий.
Сколько появилось торговых площадей, гостиниц и мест общественного питания, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
По теме
Выбор читателей
16.07.2018, 19:40
17.07.2018, 07:05
16.07.2018, 11:22
13.07.2018, 13:29
19.07.2018, 19:10
16.07.2018, 09:09
Аналитика
18.07.2018 15:32
Обществоведение
Депутаты Петросовета одобрили выделение денег на школу и садики, что в некоторой степени позволит решить серьезную городскую проблему с записью и очередями в образовательные учреждения.
18.07.2018 13:19
17.07.2018 11:57
17.07.2018 08:58
Чтиво
19.07.2018 14:17
Без политики
Почему в Центре платных медицинских услуг Республиканской больницы такие очереди и собирается ли руководство учреждения что-то с этим делать.
13.07.2018 13:29
13.07.2018 10:58
03.07.2018 11:19
Медиа
Опрос
Нужны ли России такие дорогостоящие мероприятия, как Чемпионат мира по футболу и Олимпиада?
Комментарии