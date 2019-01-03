10:34, 03 Января 2019
В Карелии в новогоднюю ночь сотрудники Росгвардии успокаивали в баре повздоривших мужчину и женщину
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В Кондопоге конфликт произошел в баре 1 января в три часа ночи, сообщили в управлении Росгвардии по Республике Карелия.
Дежурный наряд был направлен в новогоднюю ночь в бар, где повздорили мужчина 1973 года рождения и 33-летняя дама. Обоих передали полиции для дальнейшего разбирательства. Участники конфликта были настроены подать заявления.
В Петрозаводске новогодняя ночь прошла спокойнее - без происшествий из числа требующих вмешательства вневедомственной охраны, отметили в управлении Росгвардии.
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