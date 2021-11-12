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27.12.2021 13:50

В Карелии в очередной раз срывается план по сбору доходов от продажи региональных активов

Новости. Экономика
10:43, 28 Декабря 2021
фото: © Максим Смирнов / ТАСС

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К началу зимы плановый показатель оказался выполнен всего на 36%.

К 1 декабря в бюджет Карелии поступило всего 43,7 миллиона рублей в качестве доходов от продажи региональных материальных и нематериальных активов. В сравнении с аналогичным прошлогодним периодом объем этих поступлений вырос на 17%.

Однако очевидно, что республиканские власти в очередной раз срывают собственный план по сбору такого вида доходов. По данным карельского министерства финансов, годовой плановый показатель к началу зимы оказался выполнен лишь на 36%.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2021-12-28 12:31:43
Уж ты бы лучше бы молчала бы —
Накрылась премия в квартал!
Кто мне писал на службу жалобы?
Не ты?! Когда я их читал!©
Изя
2021-12-28 12:00:03
Кумовья бездари кругом )))
Leopol'd
2021-12-28 11:23:54
Все "вкусные" объекты продаются правильным получателям, вне конкурса. А остатки, за неадекватные цены почему-то никто не берет...
Tеатральный критик
2021-12-28 11:34:12
Leopol'd, хочешь олонецкий молокозавод ? Дырку от бублика. Так и передай своим хозяевам.
Hoвый
2021-12-28 11:12:31
Премия накрылась ?
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