В Карелии в очередной раз срывается план по сбору доходов от продажи региональных активов

К началу зимы плановый показатель оказался выполнен всего на 36%.

К 1 декабря в бюджет Карелии поступило всего 43,7 миллиона рублей в качестве доходов от продажи региональных материальных и нематериальных активов. В сравнении с аналогичным прошлогодним периодом объем этих поступлений вырос на 17%.

Однако очевидно, что республиканские власти в очередной раз срывают собственный план по сбору такого вида доходов. По данным карельского министерства финансов, годовой плановый показатель к началу зимы оказался выполнен лишь на 36%.