Исследование показало, что чаще курят в Карелии - сигареты или их заменители

Карелия вошла в топ-10 регионов России по популярности альтернативной табачной продукции, которая заменяет сигареты.

Это следует из анализа рынка табака за первое полугодие 2022 года, проведенного экспертами Национальной системы цифровой маркировки «Честный знак». Они выяснили, в каких регионах покупают больше всего сигарет и их заменителей.

Сигареты в Карелии не так популярны, как в большинстве регионов — республика оказалась за рамками рейтинга, но вошла в число лидеров по использованию нагреваемых стиков и электронных сигарет. На одного жителя Карелии приходится в среднем полпачки альтернативной никотиносодержащей продукции. По этому показателю республика на 7 месте в рейтинге.