890x80
Реклама
И смех, и продвижение
02.08.2022 12:18
В Петрозаводске установили скамейку «для алкашей» (ФОТО)
02.08.2022 15:30
«Канализационный» компост на газонах. Чем провоняли улицы Петрозаводска?
02.08.2022 13:19

Исследование показало, что чаще курят в Карелии - сигареты или их заменители

Новости. Общество
12:38, 03 Августа 2022
фото: © РБК Пермь

Новости партнеров

Карелия вошла в топ-10 регионов России по популярности альтернативной табачной продукции, которая заменяет сигареты.

Это следует из анализа рынка табака за первое полугодие 2022 года, проведенного экспертами Национальной системы цифровой маркировки «Честный знак». Они выяснили, в каких регионах покупают больше всего сигарет и их заменителей.

Сигареты в Карелии не так популярны, как в большинстве регионов — республика оказалась за рамками рейтинга, но вошла в число лидеров по использованию нагреваемых стиков и электронных сигарет. На одного жителя Карелии приходится в среднем полпачки альтернативной никотиносодержащей продукции. По этому показателю республика на 7 месте в рейтинге.

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
30.07.2022, 00:10
Курс доллара продолжает расти, появились прогнозы, когда за него будут платить по 80 рублей
27.07.2022, 15:31
Погода будет как осенью: в Карелию идут холода
01.08.2022, 12:40
Закрыта продажа билетов на следующие через Петрозаводск поезда
31.07.2022, 12:34
Температура до +28 и дожди: каким будет август в Карелии
27.07.2022, 00:10
В Роспотребнадзоре рассказали, какие дыни и арбузы нельзя покупать
30.07.2022, 00:01
Ипотека по программе господдержки возможна со ставкой 6,5% для всех

Чтиво

01.08.2022 09:28
Без политики
Вайт виляет хвостом
В Петрозаводске реабилитологи поставили на ноги собаку с переломом позвоночника и уверены, что она будет ходить и бегать.
Есть кони, а есть «мерины»
20.07.2022 13:15
Вы мечтаете — мы воплощаем! Уникальный дом построят в Петрозаводске
20.07.2022 09:00
архив чтиво

Медиа

Патриотическая акция «Лучи Победы» в Петрозаводске
24.06.2022 10:42
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.