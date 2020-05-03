В Карелии в понедельник потеплеет до +15 градусов

О погоде на 4 мая рассказали специалисты карельского Гидрометцентра.

По данным карельских синоптиков, в республике ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами, днем на большей части Карелии небольшие кратковременные дожди. Ночью местами туман.

На севере утром и ночью местами гололедица.

Ветер юго-западный, южный умеренный.

Температура ночью от 2 до 7 градусов тепла, местами на севере до -2 градусов. Днем потеплеет до +10, +15, на севере до +7, +12 градусов.

В Петрозаводске облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь.

Ветер юго-западный, южный умеренный.

Ночью температура воздуха +4, +6 градусов. Днем от 12 до 14 градусов тепла.