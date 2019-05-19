В Карелии в понедельник снова потеплеет

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Синоптики обещают в Карелии в понедельник, 20 мая до 22 градусов тепла.
Как сообщили в региональном Управлении МЧС со ссылкой на карельский Гидрометцентр, в понедельник 20 мая на территории республики ожидается облачная с прояснениями погода.
Ночью местами, днем в большинстве районов кратковременный дождь. Ветер восточный, юго-восточный 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью +2…+7 градусов, местами до -2. Днём +13…+18 градусов, по югу местами до +22, по северным районам +8...+13 градусов.
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