В Карелии в понедельник снова потеплеет

Синоптики обещают в Карелии в понедельник, 20 мая до 22 градусов тепла.

Как сообщили в региональном Управлении МЧС со ссылкой на карельский Гидрометцентр, в понедельник 20 мая на территории республики ожидается облачная с прояснениями погода.

Ночью местами, днем в большинстве районов кратковременный дождь. Ветер восточный, юго-восточный 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью +2…+7 градусов, местами до -2. Днём +13…+18 градусов, по югу местами до +22, по северным районам +8...+13 градусов.