В Карелии в преддверии новогодних праздников вырос спрос на упаковщиков

Бизнес в республике расширяет коллективы за счет комплектовщиков товаров и подарков.

Карельский бизнес в преддверии новогодних праздников стал расширять свои коллективы за счет комплектовщиков товаров и сборщиков онлайн-заказов, сообщили в пресс-службе hh.ru СЗФО.

Аналитики сервиса выяснили, что спрос на упаковщиков товаров и подарков в целом по стране за месяц вырос на 113% — компаниям требуется более 52 тысяч работников к праздникам. В Карелии ситуация следующая: за последние 30 дней местный бизнес разместил более 100 новых вакансий для упаковщиков и комплектовщиков заказов. Это на 82% больше, чем в сентябре, добавили в источнике.

По спросу на данных специалистов республика занимает девятое место по СЗФО, его обогнали Мурманская область (более 190 вакансий) и Архангельская область (чуть более 110 вакансий за месяц).

Отмечается, что в преддверии зимних каникул у данных спеицалистов повысилась и зарплата: в регионе сборщикам и сортировщикам товаров и подарков предлагают от 45 до 82 с лишним тысяч рублей.

«Комплектовщики трудятся на складах вместе с кладовщиками и грузчиками, подбирая продукцию по заказу покупателя. Зачастую они объединяют со своей работой обязательства грузчика или кладовщика. Работа комплектовщика требует компетенции и быстроты. Для успешной работы по профессии требуется лишь внимательность, ответственность и знание специфики конкретного склада. Поэтому серьезных требований у работодателей нет к соискателям на позиции сортировщиков и комплектовщиков товаров, но при этом доход (особенно в предновогоднее время) может в разы превысить среднемесячный доход в регионе и принести работнику до 90 000 рублей в месяц», — рассказала Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru СЗФО.