Реклама

На старте продаж квартиру в доме №5 нового района «Talojarvi. Город у воды» можно купить по минимальной цене
15.11.2023 17:54
Девочка, упавшая из окна многоэтажки в Петрозаводске, пришла в сознание
15.11.2023 17:09

В Карелии в преддверии новогодних праздников вырос спрос на упаковщиков

Новости. Общество
13:00, 16 Ноября 2023
фото: © Кадр из фильма «Человек-паук»

Новости партнеров

Бизнес в республике расширяет коллективы за счет комплектовщиков товаров и подарков.

Карельский бизнес в преддверии новогодних праздников стал расширять свои коллективы за счет комплектовщиков товаров и сборщиков онлайн-заказов, сообщили в пресс-службе hh.ru СЗФО.

Аналитики сервиса выяснили, что спрос на упаковщиков товаров и подарков в целом по стране за месяц вырос на 113% — компаниям требуется более 52 тысяч работников к праздникам. В Карелии ситуация следующая: за последние 30 дней местный бизнес разместил более 100 новых вакансий для упаковщиков и комплектовщиков заказов. Это на 82% больше, чем в сентябре, добавили в источнике.

По спросу на данных специалистов республика занимает девятое место по СЗФО, его обогнали Мурманская область (более 190 вакансий) и Архангельская область (чуть более 110 вакансий за месяц).

Отмечается, что в преддверии зимних каникул у данных спеицалистов повысилась и зарплата: в регионе сборщикам и сортировщикам товаров и подарков предлагают от 45 до 82 с лишним тысяч рублей.

«Комплектовщики трудятся на складах вместе с кладовщиками и грузчиками, подбирая продукцию по заказу покупателя. Зачастую они объединяют со своей работой обязательства грузчика или кладовщика. Работа комплектовщика требует компетенции и быстроты. Для успешной работы по профессии требуется лишь внимательность, ответственность и знание специфики конкретного склада. Поэтому серьезных требований у работодателей нет к соискателям на позиции сортировщиков и комплектовщиков товаров, но при этом доход (особенно в предновогоднее время) может в разы превысить среднемесячный доход в регионе и принести работнику до 90 000 рублей в месяц», — рассказала Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru СЗФО.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
09.11.2023, 00:10
Дизайнер назвала худшие цвета для интерьера квартиры
10.11.2023, 18:40
На Земле вскоре начнется новая магнитная буря
14.11.2023, 00:10
Названо самое опасное масло на кухне
10.11.2023, 22:00
Эксперт объяснила, в чем заключается польза клопов
14.11.2023, 07:20
Известный бизнесмен в Петрозаводске продает недвижимость за полмиллиарда рублей
14.11.2023, 16:10
Шандалович рассказал о деревне в Карелии, которую не найти ни на одной карте

Аналитика

07.11.2023 17:00
Обществоведение
Скверы нужны городу
На Ключевой заканчиваются работы по благоустройству сквера имени Анны Рогозкиной, которая всю оккупацию столицы Карелии хранила у себя Красное знамя и передала его освободителям. Завершается благоустройство и в других городских скверах.
В Костомукше рушится финансовая пирамида ушлой предпринимательницы
03.11.2023 10:42
По прозвищу Хмель или папа карельского рок-н-ролла
31.10.2023 12:14
Бензоробот придет на помощь водителям Карелии
30.10.2023 09:00
Денис Гурков: «Развитие промышленности – первоочередная задача, поставленная главой Карелии перед новым министерством»
16.10.2023 12:46
Детский омбудсмен Карелии объяснил отсутствие нарушений прав детей в республике
27.09.2023 09:49
Пять вопросов об уплате имущественных налогов
25.09.2023 08:00
"Мама, не плачь, я приеду домой"
25.09.2023 06:30
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 09:08
Без политики
«Карелия Палп»: заинтересовывать профессией можно еще до школы
По данным Минпромторга РФ, дефицит кадров в лесопромышленном комплексе составляет порядка 12 тысяч человек.
«Мы не сидели, не плакали и не ждали смерти. Мы проживали свою жизнь»
03.11.2023 10:34
Как петрозаводчанин проехал всю Россию и основал глэмпинг
30.10.2023 21:45
архив чтиво

Медиа

Народные гуляния в Карельской столице
09.11.2023 10:56
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.