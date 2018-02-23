В Карелии в субботу подморозит до минуc 30 градусов

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В республике и Петрозаводске сохранится морозная погода, сообщает Гидрометцентр.
В Петрозаводске в субботу будет облачно с прояснениями, ночью небольшой снег. Ветер северный умеренный.
Температура ночью -20, -22, днем -12, -14.
В районах Карелии также облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Ветер северный, северо-восточный умеренный.
Температура ночью -17, -22, местами, преимущественно по северо-западным районам, до -30 градусов, днем -10 -15,местами до -20 градусов.
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