В Карелии в воскресенье потеплеет до +24

Синоптики в воскресенье, 21 июля прогнозируют в республике потепление до +19…+24 градусов.

Как сообщили в региональном Управлении МЧС со ссылкой на карельский Гидрометцентр, завтра на территории республики ожидается переменная облачность, без осадков.

Ветер северный, северо-западный 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью +8…+13, днём +19…+24 градусов по Цельсию.