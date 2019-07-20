В Карелии в воскресенье потеплеет до +24

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Синоптики в воскресенье, 21 июля прогнозируют в республике потепление до +19…+24 градусов.
Как сообщили в региональном Управлении МЧС со ссылкой на карельский Гидрометцентр, завтра на территории республики ожидается переменная облачность, без осадков.
Ветер северный, северо-западный 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью +8…+13, днём +19…+24 градусов по Цельсию.
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