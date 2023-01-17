В Карелии вдвое выросла сумма взысканных долгов по алиментам

Судебные приставы защитили права детей в республике.

На пресс-конференции в УФССП Карелии врио заместителя главного судебного пристава республики Сергей Макоян рассказал о том, как в Управлении работают с долгами по выплате алиментов на детей.

Так, в 2022 году в Управлении всего было возбуждено 446 уголовных дел, и почти все из них — 436 — касались уклонения от уплаты алиментов. К административной ответственности привлекли 871 должника.

Всего за год приставы взыскали 552 миллиона рублей долга по алиментам. Характерно, что в 2021 году эта сумма составила 227 миллионов рублей, более чем вдвое меньше.

Как прокомментировал ситуацию Сергей Макоян, в 2022 году в Управлении разработали полный комплекс мер и усовершенствовали работу по взысканию алиментов. Кроме того, на помощь приставам пришли новые технологии. Помимо этого, на алименты, как на социальную тему, в УФССП обратили особое внимание.